Son dakika haberi! 'Gri Pasaport' Davasında Bir Kişi Tutuklandı

Malatya'da, gri pasaport almaları sağlanarak yurt dışına gönderilen 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesi üzerine açılan 'gri pasaport' davasında hakkında tutuklama kararı verilen eski Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı, Bingöl'de yakalanarak cezaevine konuldu.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşilyurt Belediyesi tarafından, Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" başlığı ile hazırladığı projeye dahil edilerek gri pasaportla Almanya'ya gönderilen 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesi üzerine başlattığı soruşturmayı tamamlamış ve iddianame hazırlanmıştı.

Eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, eski Bingöl Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya'daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan hazırlanan iddianame, Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Mahkeme, yurt dışına çıkıp dönmeyenlerin Edirne'deki sınır kapısını kullandıkları ve bu nedenle suç yerinin Edirne olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek dosyanın Edirne Adliyesi'ne gönderilmesine hükmetmişti. Mahkeme ayrıca, eski Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı hakkında tutuklama kararı vermişti.

Ali Ayrancı, Bingöl'de yakalanarak gözaltına alındı. Bingöl Adliyesi'ne getirilen SEGBİS aracılığıyla Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ne bağlanan Ayrancı, hakkındaki tutuklama kararı yüzüne okunarak cezaevine gönderildi.

Bekir Karakuş, Ali Ayrancı ve Ersin Kilit, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanmış, ancak daha sonra tahliye edilmişlerdi.