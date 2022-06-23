Son dakika haberi: Fatih'te eski İBB ek hizmet binasının yıkımında yola demir parça düştü: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Fatih'te eski İBB ek hizmet binasının yıkımında yola demir parça düştü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Fatih'te eski İBB ek hizmet binasının yıkımında yola demir parça düştü: 1 yaralı

Son dakika haberler: Fatih Beyazıt'ta 3 yıldır kapalı olan İBB ek hizmet binasının yıkım çalışması sırasında çatıdan kopan demir parça, bir otomobil ile motosikletin üstüne düştü.

Fatih Beyazıt'ta 3 yıldır kapalı olan İBB ek hizmet binasının yıkım çalışması sırasında çatıdan kopan demir parça, bir otomobil ile motosikletin üstüne düştü. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı olayda yol trafiğe kapandı.

Yaklaşık 3 yıldır kapalı olan eski İBB ek hizmet binası ve yanındaki İSPARK'a ait olan Mercan Katlı Otoparkı için yıkım kararı alınmıştı. Yıkım çalışmasına başlayan ekiplerin vinç yardımıyla çatı kenarından aldığı büyük demir parça bir anda yere düştü. Yıkım için binayı çevreleyen bariyerleri aşan demir parça, Fuat Paşa Caddesi'nde seyir halinde bulunan bir otomobil ile motosikletin üstüne düştü. Olayda motosiklet sürücüsü başından yaralandı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kopan demir parça nedeniyle Fuat Paşa Caddesi trafiğe kapandı.

"Uyardık ama dinlemediler"

Yaşanan olayı anlatan cadde esnafı Gökhan İlkel, "Sabahtan itibaren çatıdaki demirleri sökmeye başlamışlardı. Tek tek söküp aşağı atıyorlardı. Biz de esnaf arkadaşlar olarak uyarmıştık. Çok toz kalkıyor, gündüz olacak iş değil diye uyarmıştık. Dinlemediler, sonuç olarak. Ben de içeride oturuyordum. Bu taraftan demirin geldiğini gördüm. Burada motorcu bir arkadaş vardı. Arkadaşın başı tam çöp kovasının demirine çarptı. Başı kanadı, ona müdahale ettik. Arkadaşı gönderdik, durum bu" dedi.

"Motorcu arkadaş başından yaralandı"

İki araçta maddi hasar oluştuğunu söyleyen İlkel, "Benim gördüğüm kadarıyla sadece iki araçta maddi hasar var. Motorcu arkadaş başından yaralandı. Başka bir durum olmadı ama sürekli durduğumuz yerdi, durduğumuz alandı. O an içeride temizlik yapıyorduk. Yoksa yarımız bir tarafta, yarımız bir tarafta olurdu. Çünkü giyotin gibi aşağı indi demir" diye konuştu.

"Herhalde halatı koptu"

Demir parça düştüğü esnada trafikte seyir halinde olduğunu aktaran İbrahim Şıldır, "Benim aracım, ikinci araç. Yukarıdan vinç, bir kütle koparmaya çalışıyordu. Herhalde halatı koptu, direk insanların üstüne düştü. Kaç saattir ne bir zabıta, ne bir yetkili hiç kimse yok. Adamın kaşı yarıldı. Hiç kimse yok yani. Bak, millet perişan" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

istanbul büyükşehir belediyesi Fatih Beyazıt Motosiklet Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title