Son dakika haberi... Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden aileler duygu dolu anlar yaşadı

Kurban Bayramı arefesinde şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu şehitlikte hüzün ve gözyaşı vardı.

Her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı arefesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, mezarları temizleyerek çiçekleri suladı. Şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Şehit aileleri bir bayram arefesini daha buruk geçirdi. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti. Kaymakam Kara, "Ben arefe gününde Edirnekapı Şehitliği'nde şehit ailelerimiz ile beraber olmak ve şehitlerimize ziyarette bulunmak üzere geldim. Şehit ailelerimizin, ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehit ailelerimizin herhangi bir sıkıntısı ve isteği var mı onu da soracağım" açıklamasında bulundu.

Şehitliği sürekli ziyaret ettiğini ifade eden Birol Yıldırım, "Ben şehit yakını değilim ama genelde buraya ziyarete her bayram ve arife geliyorum. Onların sayesinde ayaktayız. Allah onların mekanını cennet eylesin" şeklinde konuştu.

Dualar eden Gazi Oymak, "Hüzünlüyüz, ister istemez gördükçe efkarlanıyoruz. Hepsi bizim kardeşimiz, ailemiz, canımız ciğerimizdi" dedi.

Şehit Onur Ayaydın'ın babası Zafer Ayaydın, "Vallahi buruk bayram demeyelim. Allah'ı gücendirmeyelim. Buruk bayram değil o takdir etti, o verdi ve o aldı. Yapacak bir şey yok. O en güzel şekilde takdir etti. Allah razı olsun. Her aileye nasip olmayan bir olay benim oğluma şehit olmayı nasip etti. Bize de şehit ailesi olmayı nasip etti. Gururluyuz, yani şükürler olsun Allah'ımıza herkese nasip etmiyor. Tabii acısı var, tek erkek evlat, 2 kız kardeşi var. Üzüntü oluyor, ara ara böyle hüzünlü oluyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Allah'ın takdiri ilahisi başka türlü de tecelli edebilirdi. Kaza yaşayabilirdi. Her taraf psikopat dolu, her şey olabilirdi. Allah'tan gelene hamd olsun, şükürler olsun, vatan sağolsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel