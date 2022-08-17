Son dakika haberi! Bigadiç İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akyüz görevine başladı. Yerel Haberler Son dakika yerel haberine göre Balıkesir'in Bigadiç İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bulut Doğan'ın tayini çıkmasının ardından Bigadiç İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanlığı'na, Ankara Güvercinlik Hizmet Destek Bölük komutanlığında görev yapan Jandarma Üsteğmen Ali Akyüz getirildi. Balıkesir'in Bigadiç İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bulut Doğan'ın tayini çıkmasının ardından Bigadiç İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanlığı'na, Ankara Güvercinlik Hizmet Destek Bölük komutanlığında görev yapan Jandarma Üsteğmen Ali Akyüz getirildi. Jandarma Üsteğmen Ali Akyüz "Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak maksadıyla ilçede bulunan kurum amirlerimizle ve vatandaşlarımızla koordinasyonu sağlayarak görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz. 'dedi. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Ali Akyüz Jandarma Hisarcık Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika haberi! Bigadiç İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akyüz görevine başladı. - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.