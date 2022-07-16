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Bakan Soylu duyurdu! Eski belediye başkanı, yaptığı paylaşımdan dolayı gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Gökhan Dağlı - Yerel
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Balıkesir'in Erdek ilçesi eski belediye başkanlarından CHP'li Hüseyin Sarı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeni ile gözaltına alındı.

Eski belediye başkanı Hüseyin Sarı, 15 Temmuz paylaşımı dolayısı ile gözaltına alındı. CHP'li Sarı'nın sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebi ile görsel ve yazılı paylaşımı nedeni ile ikamet ettiği evinden Erdek polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile olay hakkında bilgi verdi.

Son dakika: CHP'li eski belediye başkanı 15 Temmuz paylaşımı nedeni ile gözaltına alındı

BAKAN SOYLU DUYURDU

Bakan Soylu, iletisinde, "15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağılayan H.S. isimli şahıs, Balıkesir polisimiz tarafından gözaltına alındı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlardan hakkında yasal işlem başlatıldı" şeklinde bilgi verdi.

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;

Son dakika: CHP'li eski belediye başkanı 15 Temmuz paylaşımı nedeni ile gözaltına alındı

ERDOĞAN'A HAKARETTEN DE İŞLEM YAPILDI

Hüseyin Sarı'ya daha önce de Cumhurbaşkanına hakaretten işlem yapılırken, ihalede usulsüzlük sebebi ile Erdek Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı - Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Hüseyin Sarı Erdek 3. Sayfa Yerel Politika Güncel Haberler

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