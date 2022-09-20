Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Anı ölümsüzleştirmek isteyen çekim platosuna koşuyor

Yerel Haberler

Son dakika haberi! Anı ölümsüzleştirmek isteyen çekim platosuna koşuyor

Son dakika yerel haberi: Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Ovacık Mahallesi'nde 20 dönümlük alana kurulan ücretsiz 'Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu' çiftler ve ailelere anı ölümsüzleştirme imkanı sağlıyor.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Ovacık Mahallesi'nde 20 dönümlük alana kurulan ücretsiz 'Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu' çiftler ve ailelere anı ölümsüzleştirme imkanı sağlıyor.

Fotoğraf ve video çekimi yapmak isteyenler için birbirinden estetik dekorlarla süslenen plato, renkli ışıklandırma sistemi sayesinde 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Fotoğraf tutkunlarına anı ölümsüzleştirme fırsatı sunan tesis aynı zamanda lavanta, gül ve kekik kokusuyla mis kokulu bir havayı teneffüs etme fırsatı da sunuyor.

Ankaralıların ve Keçiörenlilerin fotoğraf çektirmek için 9 farklı çekim platosuna sahip olduğunu, Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu'nu rahatlıkla kullanabildiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Genç çiftlerimiz fotoğraf çektirmek için uzak noktalara gidiyordu, artık gitmelerine gerek kalmadı. Rant değeri yüksek bir noktaya bu tesisimizi yaparak ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ücretsiz faydalandığı önemli bir hizmeti şehrimize kazandırdık. Burayı daha da büyüteceğiz. Önce 50 bin metrekareye çıkaracağız. Sonra da 270 bin metrekarelik bir alanı kaplayacak bir bahçe haline getireceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ovacık Mahallesi Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title