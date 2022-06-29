Son dakika haber! Şehit Habib Gökçe Futbol turnuvasının şampiyonu Gençlerbirliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Şehit Habib Gökçe Futbol turnuvasının şampiyonu Gençlerbirliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Şehit Habib Gökçe Futbol turnuvasının şampiyonu Gençlerbirliği

Gelen son dakika haberine göre Çorum'un İskilip ilçesinde 2016 yılında Şırnak'ta şehit olan Uzman Çavuş Habib Gökçe anısına futbol turnuvası sona erdi.

Çorum'un İskilip ilçesinde 2016 yılında Şırnak'ta şehit olan Uzman Çavuş Habib Gökçe anısına futbol turnuvası sona erdi.

Şehit Uzman Çavuş Gökçe'nin kızı Miray'ın başlama vuruşuyla başlayan turnuvaya 9 takım katılmıştı.

2 grup halinde tek devreli lig usulüne göre yapılan maçlar sonucu finale kalan İskilip Belediyesi ve Gençlerbirliği oldu. Final maçını 3-2 kazanan Gençlerbirliği turnuvada şampiyonluğu kazandı. Final müsabakasını Gökçe'in ailesinin yanı sıra şehit Mikail Kaya, şehit Kadir Karaman ve şehit Emre Dokumacı'nın da aileleri de izledi.

Gençlerbirliği'nin şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Ali Sülük, şehidin eşi Kübra Gökçe, Babası Mehmet Gökçe ve ağabeyi Harun Gökçe ile birlikte verdiler.

Çorum Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve TFF İl Temsilcisi Engin Ayan turnuvasının düzenlenmesine verdiği katkılardan dolayı İskilipgücü Spor Kulübü Başkanı Nihat Armutcu 'ya teşekkür plaketi verdiler. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlerbirliği Futbol Gökçe Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title