Son dakika haber... Şehit Fatih Özkaya'nın naaşı Zonguldak Havalimanı'na getirildi Son dakika haberleri... KKTC'de vatani vazifesini yaparken şehit düşen Bartın'ın Balat köyünden olan şehit Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın naaşını taşıyan uçak Zonguldak Havalimanı'na iniş yaptı. KKTC'de vatani vazifesini yaparken şehit düşen Bartın'ın Balat köyünden olan şehit Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın naaşını taşıyan uçak Zonguldak Havalimanı'na iniş yaptı. Şehit Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın cenazesi Zonguldak Havalimanı'na getirildi. Şehidin yakınları ve sevenleri gözyaşlarını tutamazken, şehidi karşılama törenine Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da katıldı. Şehit Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere karayoluyla Bartın'a gönderildi. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler Son Dakika

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