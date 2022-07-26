Son dakika haber... Meydana gelen kazada oda başkanı yaralandı Edinilen son dakika haberine göre Meydana gelen kazada oda başkanı yaralandı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında Gemerek Ziraat Odası başkanı ve araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında Gemerek Ziraat Odası başkanı ve araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada oda başkanı yaralandı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında Gemerek Ziraat Odası başkanı ve araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında Gemerek Ziraat Odası başkanı ve araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza saat 11.30 sıralarında Sivas-Kayseri Karayolu Gemerek ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. M.K yönetimindeki 42 AHU 379 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Sivas-Kayseri Karayolu Gemerek ilçe girişinde bulunan trafik ışıklarında Gemerek Ziraat Odasına ait Başkan Ferman Orhan Çilkaya'nın yönetimindeki 58 RC 243 plakalı Mitsubishi marka kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrası Ziraat Odası Başkanı Ferman Orhan Çilkaya ve hafif ticari araçta bulunan araç sürücüsü M. K yaralandı. Yaralılara ilk müdahale Gemerek Devlet Hastanesinde yapılırken Çilkaya Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yerel İhlas Haber Ajansı / Erhan Aksoy Tragger Gemerek Sivas Yerel Haberler Son Dakika

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