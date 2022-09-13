Son dakika haber! Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir'den örnek davranış Yerel Haberler Son dakika yerel haberi... Muğla'nın Köyceğiz ilçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir örnek davranışı ile halkın takdirini kazandı. Muğla'nın Köyceğiz ilçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir örnek davranışı ile halkın takdirini kazandı. Selçuk Özdemir'in Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanması sürecinde, "tebrik ve hayırlı olsun" ziyaretleri sırasında getirilmesi düşünülen çiçeklerin yerine İlkokul 1. sınıf öğrencilerine çanta alınması yolundaki örnek uygulama hayata geçirildi. İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir ile birlikte bu uygulamaya iş adamı Murat Şavluğ'da destek verdi. Planlanan uygulamayı hayata geçirmek maksadıyla Köyceğiz Fehmi Başoğlu İlkokulu öğrencilerine verilmek üzere 70 adet okul çantası dağıtıldı. Hediyelerini alan öğrencilerin sevinci yüzlerinden okunuyordu. Köyceğiz Fehmi Başoğlu İlkokulu'nda düzenlenen törene, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Belediye Meclis Üyesi Metin Yerlikaya, Fehmi Başoğlu İlkokulu Müdürü Ünsal Demirel ve İş İnsanı Murat Şavluğ katıldı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Selçuk Özdemir Hisarcık Köyceğiz Muğla Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika haber! Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir'den örnek davranış - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.