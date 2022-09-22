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Son dakika haber: Kaymakam Öztürk yatırımları inceledi

Yerel Haberler

Son dakika haber: Kaymakam Öztürk yatırımları inceledi

Son dakika gelişmesine göre Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, köylere yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, köylere yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Mardin Yeşilli Kaymakamlığı'ndan, Lapseki Kaymakamlığı'na atanan Emre Öztürk, İl Genel Meclis ve Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, Vakıf Müdürü Ayhan Güler ile birlikte Güreci, Dışbudak, Doğandere, Beypınar, Çataltepe ve Nusretiye köylerini ziyaret etti. Kaymakam Öztürk, köylere hizmet götürme birliği tarafından yapılan ve yapımı devam eden işleri yerinde kontrol etti. Kaymakam Öztürk, daha sonrasında köylüler ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Köylere Hizmet Götürme Birliği Emre Öztürk Lapseki Yerel Haberler Son Dakika

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