Hastanede bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlanıyor Baba Hüseyin Okudan: " En son dün akşam bir gün önce oturduk çay içtik bahçemizde" "Karıncaya bile zararı olmazdı" Hastanede bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için Esenyurt İmam Hüseyin...

Hastanede bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlanıyor

Baba Hüseyin Okudan: " En son dün akşam bir gün önce oturduk çay içtik bahçemizde"

"Karıncaya bile zararı olmazdı"

İSTANBUL - Hastanede bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için Esenyurt İmam Hüseyin Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Tören öncesinde konuşan baba Hüseyin Okudan, "Bir saniyelik öfkene neden hakim olmadın. İki aylık evli eli kınalı çınarıma neden kıydın. En son dün akşam bir gün önce oturduk çay içtik bahçemizde. Hep güzel şeyeler konuştuk. Karıncaya bile zararı olmazdı" dedi.

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için bugün Esenyurt İmam Hüseyin Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenleniyor. Tuğrul Okudan'ın abisin fotoğrafına ağladığı görüldü. Cenaze töreni öncesinde konuşsan baba Hüseyin Okudan oğlunu en son dün görüp çay içip sohbet ettiklerini ifade etti.

Oğlunun iki aylık evli olduğunu söyleyen baba Hüseyin Okudan, "Emrah baba annemi de al gel hastaneye dedi. Niye kıydın nasıl kıydın benim gülüme. Ne kadar zarar verdi ki sana . Bir saniyelik öfkene neden hakim olmadın. İki aylık evli eli kınalı çınarıma neden kıydın. 22 tane suç dosyası varmış. Bunlar sokaklara salınmasın. Tekrardan gidip hastanelerde hemşirelere, doktorlara kıyılmasın. Sokakta mazlum kadınlara, insanlara kıyılmasın. Bu zulmü bu acıyı başka anne babalar yaşamaması için. Başka canlar yanmasın. En son dün akşam bir gün önce oturduk çay içtik bahçemizde. Hep güzel şeyeler konuştuk. Karıncaya bile zararı olmazdı" dedi.