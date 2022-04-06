Giresun'da 4 ev ve bir samanlık küle döndü

GİRESUN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Sultankonağı köyünde çıkan yangında 4 ev ve bir samanlık yanarken, 4 kişi de dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Sultankonağı köyünde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Köye sevk edilen Şebinkarahisar Belediyesi itfaiye ekiplerinin alevlerin diğer yapılara sıçramaması için verdiği çaba sonuç verdi. Yangın kontrol altına alınırken, dumandan 4 kişi etkilendi. Durumu ağır olan bir kişi Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tespitlere göre yangında 4 ev, bir samanlık ve ahır zarar gördü.