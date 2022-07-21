Özel harekat polisine en acı veda! Yaralı eşi bir an olsun cenazenin yanından ayrılmadı Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde 4 sene boyunca görev yaptıktan sonra Diyarbakır'a tayini sebebiyle yola çıkan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Ferhat Özer için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Aynı trafik kazasında yaralanan eşi, o halde cenazeye katılarak, Ferhat Özer'in fotoğrafını bir an olsun bırakmadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde 4 senedir görev yapan Özel Harekat Polisi Ferhat Özer, tayininin Diyarbakır'a çıkması sebebiyle eşi Sümeyye Özer ile birlikte yola çıktı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tıra arkadan çarpan araçtaki Ferhat Özer hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı. YARALI HALDE CENAZEYE KATILDI Bugün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde Ferhat Özer için cenaze töreni düzenlendi. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Ferhat Özer'in mesai arkadaşları, ailesi ve eşi katıldı. TÖRENDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI Törende duygu dolu anlar yaşanırken, törene yaralı halde katılan Sümeyye Özer bir an olsun eşinin fotoğrafını bırakmadı. Ferhat Özer'in naaşı, özel harekat polislerinin omuzlarında cenaze arabasına konuldu. İhlas Haber Ajansı / Yerel Emniyet Müdürlüğü Ferhat Özer Kocaeli 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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