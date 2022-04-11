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Pahalı bisikletleri gözüne kestirip böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - Emrah Taş - Yerel
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Pahalı bisikletleri gözüne kestirip böyle çaldı Bursa'da apartmanlara giren kimliği belirsiz şüpheli bir hafta arayla 2 bisikleti çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Pahalı bisikletleri gözüne kestirip böyle çaldı

BURSA - Bursa'da apartmanlara giren kimliği belirsiz şüpheli bir hafta arayla 2 bisikleti çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki apartmanlara giren bir kişi, apartmanın 6. katındaki bisikleti çalıp kaçtı. Bir hafta arayla Kestel TOKİ konutlarından 2 bisiklet çalan hırsız, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Apartmanda keşif yaparak pahalı olan bisikletleri gözüne kestirip çaldığı anlar ise, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bisikletlerinin çalındığını fark eden aileler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından bisikleti çalan şüphelinin eşkalini belirledi. Polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Pahalı bisikletleri gözüne kestirip böyle çaldı

Pahalı bisikletleri gözüne kestirip böyle çaldı

Pahalı bisikletleri gözüne kestirip böyle çaldı

Pahalı bisikletleri gözüne kestirip böyle çaldı

Pahalı bisikletleri gözüne kestirip böyle çaldı

Pahalı bisikletleri gözüne kestirip böyle çaldı

Pahalı bisikletleri gözüne kestirip böyle çaldı

Pahalı bisikletleri gözüne kestirip böyle çaldı

Pahalı bisikletleri gözüne kestirip böyle çaldı

Pahalı bisikletleri gözüne kestirip böyle çaldı

Pahalı bisikletleri gözüne kestirip böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı / Emrah Taş - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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