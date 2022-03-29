Son dakika: Başkan Saygılı: "Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz" - Haberler

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Son dakika: Başkan Saygılı: "Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika: Başkan Saygılı:

Son dakika yerel haberi... Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için belediye olarak çalışmalar yapıyoruz" dedi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için belediye olarak çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla Büyükşehir Parkı kütüphanesinde öğrencilerle bir araya geldi. Saygılı, burada düzenlenen etkinlikte öğrencilere, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde yapılan kumbaraları hediye etti. Belediye olarak çocuklara kütüphane alışkanlığını kazandırmak için çeşitli projeler geliştirdiklerini ifade eden Saygılı, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için belediye olarak çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Başkan Saygılı, çocukları kitap okumaya davet etti. - KIRIKKALE

Son dakika: Başkan Saygılı: Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz

Son dakika: Başkan Saygılı: Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Kitap, Yerel, Haberler

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