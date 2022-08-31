Ege sallanmaya devam ediyor

Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde art arda meydana gelen 2 depremin ardından artçılar devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum olmadığı belirtilirken, yüksek katlı binalarda daha şiddetli hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 12.56'da 4.7'lik bir deprem yaşandı. Ardından saat 13.10'da ise 5.1 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi. Yüksek katlı binalarda daha etkili hissedilen depremde bazı evlerde raflardaki kitap, bardak gibi eşyaların düştüğü görüldü.

Kuşadası Körfezi'nde 15 dakika arayla yaşanan iki ayrı depremin ardından 13.15'te 2.4 ve 13.19'da 2.8, 13.26'da da 2.4 büyüklüğünde 3 ayrı artçı sarsıntı daha yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtilirken, Kuşadası ve çevresinde hayatın normal akışının devam ettiği görüldü.

Kuşadası'nda ikamet eden vatandaşlardan Baturbey Seyhan, "Art arda yaşanan deprem nedeniyle çok korktuk. Evde çocuğumla beraberdim. Hemen çocuğumu alıp güvenli bölgeye gittik. Gerçekten çok korktuk. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

(İsmail Ümit Dilşen - Ekrem Keser - İHA)