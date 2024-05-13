Soma'da maden faciasında hayatını kaybeden işçiler anıldı

(MANİSA) - Soma'da 13 Mayıs 2014'te yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi bugün mezarları başında anıldı. Hayatını kaybeden işçilerden Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak, "Mayıs ayı demek bahar demek, ağaçların çiçeklerin filiz verdiği aydır. Bu ayları biz hiç sevmiyoruz. Bizim filizlerimiz toprak altında çürüyor" dedi.

Soma'da 13 Mayıs 2014'te yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi bugün mezarları başında anıldı.

Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak "Nasıl söylenir ki? Yüreği yanan, içi yanan annelerin ne sözü olabilir ki... Bile bile gelen katliamda, çocuklarımız genç yaşta toprağa gömüldü. Mayıs aylarını biz hiç sevmiyoruz. Mayıs ayı demek bahar demek, ağaçların çiçeklerin filiz verdiği aydır. Bu ayları biz hiç sevmiyoruz. Bizim filizlerimiz toprak altında çürüyor. Anneler günü kutlanıyor. Ben anneler günü kutlansın bile istemiyorum. Çünkü ben diyorum ki koruyamadım ki çocuğumu. Ben anne değilim diyorum. Kendimi suçluyorum. Adaleti yerine getiremediğimiz için çocuklarımızı pisi pisine ölüme gönderdiğimiz için. Artık biz kendimizi sorgular olduk" dedi.

Baba İsmail Çolak, "Bugün günlerden 13 Mayıs kömürden kara bir gün. Annelerin babalar için bizim için kara bir gün. Çok acı bir gün. Kömürden Kara. Ne diyelim hangisine yanalım. Bulamadığımız adalete mi yanalım? Çocuklarımıza özlemine mi yanalım? Neye yanacağımızı biz de bilemedik. Adalet olmayan ülkede adalet aradık. Bulamadık... Biz istiyoruz ki bu ülkede çocuklarımızın sorumlulukları kimlerse bizim yaşadığımızı yaşamadan ölmesinler. Türkiye'de bulamadığımız adaleti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bulacağımızı umuyoruz. Davalarımızı oraya taşıdık. Artık Adalet umudumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde..." diye konuştu.

Maden faciasında hayatını kaybeden İbrahim Duman'ın annesi Seher Duman, "Ben konuşmayacağım. Yorulduk artık. Çok bağırdık. Çok konuştuk. Tutuklu var mı neredeler? Tutuklular çıktı. Adalet diyorlar Adalet nerede?" derken Baba İsmail Duman ise "Duyulmadı artık unutuldu" diye belirtti.

"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİNİ ARZ EDİYORUM"

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi, madende hayatını kaybeden madencileri mezarları başında ziyaret ederek karanfil bıraktılar ve dua ettiler. Dua sonrası Türkiye Maden İşleri Sendikası Ege Bölgesi 1 Nolu Şube Başkanı Rıza Sal şunları söyledi:

"13 Mayıs 2014 tarihinde Soma ilçesinde elin bir kaza sonucu 301 kardeşimizi kaybettik. 301 madencimizi yitirdik. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen, halen ilk günkü gibi acısını yüreğimizde hissetmekteyiz. ve hissetmeye de devam edeceğiz. Hiçbir zaman unutmayacağız unutturmayacağız. Bize bu madenci yakınlarının bize emanetleri var gözü yaşlı anneleri, babaları, eşlerle ve çocuklarını hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Her zaman yanlarında yer aldık. Bu maden kazaları zaman zaman ülkemizde meydana gelmektedir. Son olarak Erzincan İliç'te yaşadık. Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak iş sağlığı ve iş güvenliğinin önemini arz ediyorum. Daha detaylı bir şekilde hayata geçirmesini istiyoruz talep ediyorum."

Türk İş adına 3 bölge temsilcisi Hayrettin Çakmak, "Ölen madenci kardeşlerimizin 10 yıl ını tamamlamaktayız. Dün anneler günüydü, bugün emek şehitlerini burada yad ediyoruz. Allah bu acıyı bir daha ülkemizde yaşatmayı nasip eylemesin. Felaketi büyük bir acıydı. Geçen hafta halen mahkemesi sürerken, yine bir erteleme, yine bir karar yok. Tez zamanda bir an önce kim suçluysa kim cezasını çekmesi gerekiyorsa, çekmesini istiyoruz. Bu dosyanın uzun vadelerde kalmasını istemiyoruz. Konfederasyon olarak da takipçisiyiz" dedi.