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Soma'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
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