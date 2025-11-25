Soma'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Eylemi

(SOMA) - Sosyal Haklar Derneği (SHD) Soma Temsilciliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, Millet Bahçesi önünde geniş katılımlı bir eylem düzenledi.

Sosyal Haklar Derneği adına basın açıklamasını Hülya Kaya yaptı. Açıklamada, 25 Kasım gününün tarihçesine değinilerek, Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında ilan edilen bu günün, 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde diktatör rejime karşı mücadele ederken dövülerek öldürülen ve ölümlerine kaza süsü verilen Mirabel Kardeşler'in direnişine dayandığı vurgulandı. Kaya, Mirabel kardeşlerin kararlılığını ve mücadelesini bugüne taşıdıklarını belirtti.

Basın açıklamasında, kadına yönelik şiddetin her biçiminin arttığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiği ve kadınların yaşam hakkının sistematik biçimde ihlal edildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Kadın cinayetlerine, erkek şiddetine, kadın emeği sömürüsüne, kadın bedeninin tahakküm altına alınmasına, çocuk istismarına hayır diyoruz! Kadın cinayetleri politiktir."