SOLOTÜRK hayranı minik Çınar, pilotluk hayali için 10 yıl sonrasına sözleşti

SOLOTÜRK hayranı 6 yaşındaki Çınar Yücel Bentürk, pilotluk hayallerini gerçekleştirmek için 10 yıl sonrası için sözleşti.

Kıbrıs gazisi Yalçın Gez'in torunu 6 yaşındaki Çınar Yücel Bentürk'ün en büyük hayali SOLOTÜRK ekibinin pilotu olmak. Hayranı olduğu pilotların gösterilerini izlemek için birçok şehre giden Çınar, son olarak Yalova Belediyesi organizesinde kente gelen SOLOTÜRK üyeleriyle buluştu. Gösteriyi babasıyla yaptığı SOLOTÜRK'ün F-16 savaş uçağı maketi ile takip eden Bentürk, "Benim dedem Kıbrıs gazisi. Ben de gazi torunuyum. İlk evdeki uçağım budur. Evde fazlası da var. Parçaları bulmasına yardım ederek bu maketi babamla birlikte yaptım. SOLOTÜRK gösterisini izledikten sonra pilot olmaya karar verdim" dedi.

Minik hayranıyla bir araya gelen SOLOTÜRK ekip üyesi Hava Pilot Binbaşı Emre Mert ise Çınar'ı aralarına beklediklerini söyledi. Çınar'a sağlığına dikkat etmesi yönünde tavsiye veren Mert, "Annenin babanın sözünü dinle, derslerine güzelce çalış. Bu uçağın gerçeği bizde var. Sen büyüyünce biz uçağı sana verelim. 10 sene sonra seninle buluşalım" dedi.

Minik Çınar'ın annesi Nilay Bentürk ise çocuğunun Yalova'da 2019 yılında yapılan SOLOTÜRK gösterisini izlerken 3 yaşında olduğunu ifade etti. O günden bu yana kadar gösteri yapılan illere gittiklerini anlatan Bentürk, "Oğlum tam bir SOLOTÜRK hayranı ve onları gördükçe pilot olma aşkı daha da oluşuyor. Şimdiden maketlerini kendi elleriyle yapıyor. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı bir evlat olur. Allah bu ekibi başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Yerel