Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç son yolculuğuna uğurlandı

AA - Metin Tokgöz - Yerel
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Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Bingöl'ün Solhan İlçesi Emniyet Müdürü Halil Koç (50), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Bingöl'ün Solhan İlçesi Emniyet Müdürü Halil Koç (50), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Halil Koç için Maltepe Merkez Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, eşi ve 2 çocuğu ile aile yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bazı emniyet müdürleri, meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.

Öğlen kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı Koç'un naaşı, cenaze aracına konularak götürüldüğü Büyükbakkalköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bingöl'ün Solhan İlçesinin Emniyet Müdürü Halil Koç (50), 29 Mayıs Pazar günü ilçeye bağlı Elmasırtı köyünü ziyaretinin ardından dönüş yolunda kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı Solhan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Metin Tokgöz - Yerel

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