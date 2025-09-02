Söke İlçe Müftülüğü'nden Mevlid Kandili Ziyareti Programı

Söke İlçe Müftülüğü, Mevlid Kandili dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyareti programı düzenleyecek.

Mübarek geceyi idrak edecek olan vatandaşlar, düzenlenecek programla birlikte Sakal-ı Şerif'i görme imkanı bulacak. Söke İlçe Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "3 Eylül 2025 Çarşamba Sakal-ı Şerif ziyaret programı; İlyas Bey Camii (Koca Camii) öğle ve yatsı namazı sonrası, Yenikent Camii öğle namazı sonrası" ifadelerine yer verildi. - AYDIN