Söke İlçe Müftülüğü'nden Mevlid Kandili Ziyareti Programı

Söke İlçe Müftülüğü'nden Mevlid Kandili Ziyareti Programı
Söke İlçe Müftülüğü, Mevlid Kandili dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyareti programı düzenleyecek. Vatandaşlar, belirlenen camilerde Sakal-ı Şerif'i görme fırsatı bulacak.

Söke İlçe Müftülüğü, Mevlid Kandili dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyareti programı düzenleyecek.

Mübarek geceyi idrak edecek olan vatandaşlar, düzenlenecek programla birlikte Sakal-ı Şerif'i görme imkanı bulacak. Söke İlçe Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "3 Eylül 2025 Çarşamba Sakal-ı Şerif ziyaret programı; İlyas Bey Camii (Koca Camii) öğle ve yatsı namazı sonrası, Yenikent Camii öğle namazı sonrası" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
