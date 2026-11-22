Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, Söke Fen Lisesi ve Behiye Hanım Ortaokulunu ziyaret ederek okullarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, ilçe genelindeki eğitim kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında Söke Fen Lisesi ve Behiye Hanım Ortaokulunda incelemelerde bulundu. İlk olarak Söke Fen Lisesini ziyaret eden Uğurlu, okul idarecilerinden eğitim öğretim süreçleri ve okulun genel işleyişi hakkında bilgi aldı. Görüşmede okulda yürütülen faaliyetler değerlendirilirken, idarecilere çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. Uğurlu, Behiye Hanım Ortaokulunu ziyaretinde ise sınıfları dolaşarak okulun fiziki ve eğitsel durumunu yerinde inceledi. Okul idaresinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Uğurlu, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretlerde okul idarecilerine yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür eden Uğurlu, eğitim öğretim faaliyetlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı