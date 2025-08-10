Söke'de Yaz Kur'an Kurslarında Kişisel Gelişim Eğitimleri

Söke'de Yaz Kur'an Kurslarında Kişisel Gelişim Eğitimleri
Aydın'ın Söke ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere, dini bilgilerin yanı sıra kişisel gelişim ve sosyal farkındalık konularında seminerler düzenleniyor. Mahremiyet, akran zorbalığı, çevre ahlakı ve teknoloji bağımlılığı gibi konular işleniyor.

Söke İlçe Müftülüğü, kurs süresince öğrencileri bilinçlendirmeye yönelik çeşitli seminer programları düzenliyor. İlçe vaizi Elif Gümüş Gölbaşı ve Din Hizmetleri Uzmanı Ali Ocak tarafından verilen seminerlerde; 'Mahremiyet Bilinci, Akran Zorbalığı, Çevre Ahlakı, Teknoloji Bağımlılığı' gibi konular işleniyor. Öğrencilere mahremiyetin tanımı ve gerekliliği, bireysel ve aile mahremiyetinin korunması, teknoloji bağımlılığının zararları, akran zorbalığının olumsuz etkileri ve çevre ahlakının önemi hakkında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarılıyor. Milli ve manevi değerlerin de vurgulandığı seminerlerin, yaz Kur'an kursu süresince ilçedeki farklı cami ve Kur'an kurslarında yapılmaya devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
