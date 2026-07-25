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Söke’de veteriner muayenehanelerine denetim

Söke’de veteriner muayenehanelerine denetim
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren veteriner muayenehanelerinde denetim gerçekleştirerek mevzuata uygunluk ve donanımsal yeterlilikleri inceledi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren veteriner muayenehanelerinde denetim gerçekleştirerek mevzuata uygunluk ve donanımsal yeterlilikleri inceledi.

Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren veteriner muayenehaneleri, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri tarafından denetlendi. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde veteriner muayenehanelerinin donanımsal yeterlilikleri ile ilgili mevzuat kapsamında yerine getirilmesi gereken hususlar titizlikle incelendi. Ekipler, muayenehanelerin yürürlükteki düzenlemelere uygun faaliyet gösterip göstermediğini kontrol ederken, denetimlerin hayvan sağlığının korunması ve sunulan veterinerlik hizmetlerinin belirlenen standartlarda sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine yönelik denetim ve kontrollerin belirli periyotlarla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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