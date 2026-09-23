Söke'de Roman hanelere sağlık ve sosyal destek ziyareti yapıldı

Söke'de Roman vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen saha çalışması kapsamında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki haneler ziyaret edilerek sağlık, sosyal destek ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Söke İlçe Roman Saha Koordinatörü Erman Karayağız ve Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Şahin tarafından gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde vatandaşların ihtiyaçları dinlendi. Ziyaretlerde Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından sunulan sağlık ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi verildi. Kadın vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen bilgilendirmelerde ise kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulaması ve yararlanılabilecek diğer destek mekanizmaları anlatıldı. Çalışma kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarla birebir görüşmeler de gerçekleştiren Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Şahin, vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarını dinleyerek psikososyal destek konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı