Söke'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki bir otomobil, belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Söke'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan Şenkaya Sitesi'nde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.
Araç sahibinin yangından yaklaşık 10 dakika önce park ettiği otomobil, bir anda alevler içinde kaldı. İlk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı, ancak alevler hızla büyüdü.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri tamamen söndürdü. Ancak, otomobil kullanılamaz hale geldi.