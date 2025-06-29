Söke'de Otel Hijyen Denetimleri Artıyor

Söke'de Otel Hijyen Denetimleri Artıyor
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Aydın'ın Söke ilçesinde, tarım ve orman müdürlüğü ekipleri yaz sezonunda otellerde gıda güvenliği denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde hijyen koşulları ve gıda ürünlerinin durumu kontrol edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren otellerde hijyen ve gıda güvenliği denetimleri gerçekleştirildi.

Yaz sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte denetimlerini sıklaştıran Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, otel mutfakları, gıda depoları ve sunum alanlarında detaylı incelemelerde bulundu. Denetimlerde, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, depolama şartları, çalışanların kişisel hijyen durumları ve genel temizlik standartları kontrol edildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gerçekleştirilen denetimlerin, halk sağlığının korunması ve turizmde hizmet kalitesinin artırılması amacı taşıdığını belirterek yaz sezonu boyunca ilçe genelinde benzer denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve vatandaşların sağlıklı şartlarında hizmet almasının öncelikleri olduğunu vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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