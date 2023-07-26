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Söke'de orman yangını

Yerel Haberler

Söke'de orman yangını Aydın'ın Söke ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Söke'de orman yangını

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sazlıköy Mahallesi'ndeki sarp ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Durmuş - Yerel

Aydın Yerel Haberler

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