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Söke'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Söke'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, Söke Hürriyet İlkokul ve Ortaokulu'nda öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Eğitimde, trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve güvenli yolculuk konuları ele alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrenciler trafik konusunda bilgilendirildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Söke Hürriyet İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler trafik konusunda bilgilendirildi. Öğrencilere önce trafik kurallarını gösteren çizgi film izlettirilirken, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar, okul servisi araçlarında güvenli yolculuk ve çocukların uyması gereken kurallar konularında eğitim verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hürriyet Jandarma trafik Söke

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