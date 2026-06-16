Haberler

Söke'de gıda işletmeleri denetlendi

Söke'de gıda işletmeleri denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde ilçe tarım ekipleri, gıda işletmelerinde son tüketim tarihi, hijyen ve mevzuata uygunluk denetimi yaptı.

Aydın'ın Söke ilçesinde saha çalışmalarını sürdüren ilçe tarım ekipleri gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülen kontrol ve denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, ilçedeki gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, hijyen standartları ve mevzuata uygunluğu incelendi.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gıda denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla işletmelerde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Yapılan kontrollerde ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, hijyen standartları ve mevzuata uygunluğu titizlikle incelenmektedir. Halk sağlığının korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek

Milyonlar rahat bir nefes alacak! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni dönem başladı! Uçağı gecikene 32 bin lira ödenecek

Yeni dönem başladı! Uçağı gecikene 32 bin lira ödenecek
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin

Baba ve oğlu dereye uçtu, AK Parti Milletvekili küplere bindi
İzmir'deki kalabalık Savcı Sayan'ı şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir

Salondaki kalabalık şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir
Sınırda milyonluk operasyon! Araçtan kilo kilo altın çıktı

Sınırda milyonluk operasyon! Araçtan kilo kilo altın çıktı
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! 27 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu'na bir şok daha! Operasyonda çok sayıda gözaltı var
Dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli Malatya'da gerçekleştirildi

Yer: Malatya! Dünyada bir ilke imza atıldı
Sanki içine doğmuş! Oyuncu Ece İrtem'in son sözleri ağlattı

Sanki içine doğmuş! Oyuncu Ece İrtem'in son sözleri ağlattı