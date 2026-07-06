Söke Arama Kurtarma Derneği'ne jeneratör bağışı

Söke Arama ve Kurtarma Derneği (S.A.K.U.T.), arama kurtarma çalışmalarında büyük önem taşıyan enerji ihtiyacını karşılayacak anlamlı bir bağış aldı. Derneğin kurucu üyelerinden ve ilk başkanı Erkan Mermeroğlu'nun annesi Güzin Mermeroğlu, S.A.K.U.T.'a jeneratör bağışında bulundu.

Dernek Başkanı Alev Yanar, eğitim, tatbikat ve operasyonlarda en önemli ihtiyaçlardan birinin enerji kaynağı olduğunu belirterek, yapılan bağışın saha çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Yanar, "Bu kıymetli desteğiyle ekiplerimizin gücüne güç katan Güzin Mermeroğlu'na teşekkür ediyor, afetsiz günlerde buluşmayı diliyoruz" dedi.

SAKUT Başkanı Alev Yanar; yaklaşık üç yıl önce, 6 Şubat depremlerinin ardından afetlere hazırlık bilincini güçlendirmek amacıyla kurulan derneğin, bugün 70 gönüllü üyeye ulaştığını, dernek bünyesinde 30 gönüllünün AFAD eğitimlerini tamamlayarak operasyonlarda aktif görev yapabilecek seviyeye geldiğini söyledi.

Toplumda afet bilincini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Alev Yanar, "Afete hazır bir Söke için S.A.K.U.T. var. İlk dakikalarda yapılacak doğru ve bilinçli yerel müdahale hayat kurtarır. Biz, insanın ve tüm canlıların ihtiyaç duyduğu her yerde gönüllü olarak görev yapmaya devam edeceğiz" mesajını verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı