Söke'de yetiştiricilere destekleme icmali uyarısı

Güncelleme:
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı 1. dönem buzağı, malak, kuzu ve oğlak destekleme icmalleri ile ilgili bilgilerin 19-23 Ocak 2026 tarihleri arasında askıya çıkacağını duyurdu. Yetiştiricilerin askı listelerini kontrol etmeleri ve hataları düzeltmeleri gerektiği belirtildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı 1. dönem buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteklemelerine ait icmallerin askıya çıkarılacağı duyuruldu.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmeye göre, 2025 yılı 1. dönem buzağı ve malak ile kuzu ve oğlak destekleme icmalleri, 19-23 Ocak 2026 tarihleri arasında Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde askıda kalacak. Bu süre içerisinde yetiştiricilerin, askı listelerinde yer alan destekleme bilgilerini kontrol etmeleri istendi. Yetkililer, icmal listelerinde yer alan bilgilerde herhangi bir hata tespit edilmesi durumunda, askı süresi içerisinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurularak gerekli düzeltmelerin yaptırılması gerektiğini hatırlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
