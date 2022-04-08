Söke Belediyesi'nden yaz öncesi park ve yeşil alanlarda bakım

Söke Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki park ve yeşil alanların bakım çalışmalarını hızlandırdı. Sıcak havaların etkisi ve yaklaşan yaz mevsimi öncesinde yoğunluk yaşamaya başlayan park ve yeşil alanlarda; vatandaşların rahat etmeleri için çalışmalar yapılıyor.

Çalışmalar çerçevesinde çim budama, çiçek dikimi ve bitkilerin bakımlarının yanında oyun grupları, spor aletleri ve oturma gruplarının bakım ve onarımları da yapılıyor. Temizlik ve bakım çalışmaları sadece parklarda değil şehrin çeşitli noktalarında muhtarlık bina bahçeleri, trafo çevreleri, sorumluluk alanındaki refüjler gibi yeşil alanlarda da yapılıyor.

Halkın park ve yeşil alanlarda daha mutlu ve keyifli anlar geçirebilmesi için yapılan çalışmalar sürerken; vatandaşların da çevreye karşı daha duyarlı olmaları isteniyor. - AYDIN