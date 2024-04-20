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Sokak Köpeği Çalındığı Sanılan Çantayı Alarak Gitti

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde içerisinde ziynet eşyaları ve para bulunan çanta, sahipsiz bir sokak köpeği tarafından alınarak gitti. Güvenlik kamerası görüntüleri olayı ortaya çıkardı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İçerisinde 76 gram bilezik, alyans yüzük, 15 gram külçe altın ile 2 bin 500 lira bulunan ve çalındığı sanılan çantayı, sahipsiz bir sokak köpeğin alarak gittiği anlar güvenlik kamerasına takıldı.

Şaşırtan olay, Geyve ilçesi Düzakçaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. ve eşi A.U. çalışmak üzere gittikleri tarlaya, içerisinde 15 gram külçe altın, 76 gram bilezik, alyans yüzük ve 2 bin 500 lira bulunan çantayı da götürdü. Çalışmaya başlayan çift, içerisi ziynet eşyası dolu çantayı bir ağacın kenarına bıraktı. Bir süre sona çantayı yerinde bulamayarak paniğe kapılan çift, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları görüntüleri, gerçeği ortaya çıkardı. Görüntülere, sahipsiz bir sokak köpeğinin tarlaya girerek çantayı aldığı ve bölgeden uzaklaştığı görüldü. Bunun üzerine çalındı sanılan çanta, tarlanın yakınında bulunarak sahibine teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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