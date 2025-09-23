Haberler

Soğukluk Mağarası, Yaz Kış Ziyaretçilerin Uğrak Yeri

Güncelleme:
Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Soğukluk Mağarası, yılın her döneminde sıfır derece sıcaklığı ile serinlemek isteyenlerin tercihi oluyor. Tarihi geçmişi ve doğal yapısıyla doğaseverler için ilgi çekici bir destinasyon.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nde, eski adıyla Serdebe mevkiinde bulunan Soğukluk Mağarası, yaz kış değişmeyen sıfır derece sıcaklığıyla ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşlar mağara önüne gelerek doğal klimanın keyfini çıkarırken, kışın ise dışarıda hava sıcaklığı -15 dereceye kadar düşse de mağaradan gelen esinti sıfır dereceyi koruyor. Bu özelliğiyle yılın her döneminde ilgi çeken mağara, özellikle bölge halkının serinlemek için tercih ettiği doğal bir merkez haline gelmiş durumda.

Tarihi geçmişiyle de dikkat çeken mağaranın çevresinde, çok eski yıllarda barut yapımında kullanılan kükürt çıkarıldığı biliniyor. Yeşil bir vadinin içinde, 7 köy yolunun üzerinde yer alan mağara, hem doğaseverlerin hem de meraklı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Mağara girişinde Ali Koçak ve Feyzullah Coşkun'un kendi imkanları ile hayrat olarak yapmış olduğu su sebili ve merdiven bulunuyor.

Feyzullah Coşkun, mağaranın yaz kış sıfır derece olduğunu vurgulayarak, "Gelen giden vatandaşlar faydalansın diye semaverden soğuk su sebili yaptık. Buraya uğrayan herkes serinliyor, soğuk su içerek rahatlıyor" dedi.

Doğal yapısı ve eşsiz serinliğiyle Soğukluk Mağarası, her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi kendine çekiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
