Silivri'de bir vatandaş soğuk hava ve lodosa aldırış etmeden denize girdi

Güncelleme:
Silivri Parkköy sahilinde, soğuk hava ve lodos şartlarına rağmen denize giren Emin Yurdakul'un anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Silivri Parkköy sahilinde bir vatandaş, soğuk havaya ve lodosa aldırış etmeden denize girdi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Silivri Parkköy sahilinde Emin Yurdakul isimli vatandaş, kış ortasında lodosun etkili olduğu saatlerde denize girdi. Dalgaların zaman zaman yükselmesi nedeniyle kıyıdan uzaklaşmayan Yurdakul'un o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
