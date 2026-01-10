Silivri'de bir vatandaş soğuk hava ve lodosa aldırış etmeden denize girdi
Silivri Parkköy sahilinde Emin Yurdakul isimli vatandaş, kış ortasında lodosun etkili olduğu saatlerde denize girdi. Dalgaların zaman zaman yükselmesi nedeniyle kıyıdan uzaklaşmayan Yurdakul'un o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel