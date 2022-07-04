Soğucak köyünde geleneksel köy hayrı yapıldı - Haberler

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Soğucak köyünde geleneksel köy hayrı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Soğucak köyünde geleneksel köy hayrı yapıldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Soğucak köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Soğucak köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Soğucak köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı gerçekleşti. Köy Camiinde, köy imam hatibi Murat Gümüş'ün Kuran-ı Kerim okumasının ardından çevre köy imam hatipleri de Mevlid-i Şerif okudular. Kılınan öğle namazının ardından köy meydanında toplanan 2 bin kişiye tas kebap, pilav, tatlı ve ayran ikram edildi.

Pandemi nedeni ile 2 yıl aradan sonra yeniden köy hayrı yaptıklarını belirten Soğucak Köyü Muhtarı Durmuş Çatak, "Yüzyıllardan beri devam eden geleneksel köy hayrımızı yaptık. İnşallah bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Hayrımıza uzaktan yakından katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Köy hayrına AK Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay, MHP Yenice İlçe Başkanı Yener Korkmaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Erdem, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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