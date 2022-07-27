Sma Hastası Aslı Çiçek'in Annesi Berrin Çiçek: "Evladımızın Canına Bir Meblağ Biçmişler ve Bizim Bu Meblağa Aile Olarak Gücümüz Yetmiyor"

Malatya'da yaşayan ve Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip1 hatalığı teşhisi konulan 8,5 aylık Aslı Çiçek tedavi için yardımseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor. Aslı Çiçek'in annesi Berrin Çiçek, "Gerçekten çok zor. Evladımızın canına bir meblağ biçmişler ve bizim bu meblağa aile olarak gücümüz yetmiyor. Herkesten ricam sadece kendinizi bizim yerimize koymanızdır" dedi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Söğüt Mahallesi'nde yaşayan Çiçek ailesinin küçük kızları Aslı Çiçek'e 2,5 aylıkken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip1 teşhisi konuldu. 8,5 aylık olan Aslı Çiçek, bu hastalığa karşı mücadele verirken, ailesi ise valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Aslı Çiçek için başlatılan yardım kampanyası, ailenin şehir merkezinden uzakta yaşaması ve seslerini yeterince duyuramamaları nedeniyle yavaş ilerliyor. Kampanyası yüzde 41'e ulaşan Aslı Çiçek, tedaviye ulaşmak için hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor.

"BULUNDUĞUMUZ YERDE SÜREKLİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ OLUYOR"

Aslı Çiçek'in annesi Berrin Çiçek şunları söyledi:

"Kızım Aslı'ya 2,5 aylıkken SMA Tip-1 ölümcül kas hastalığı teşhisi konuldu. Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Söğütlü köyünde yaşıyoruz. Eşim köy korucusu olarak görev yapıyor. Şehir merkezine 2 saatlik uzaklıkta bir yol güzergahında yaşıyoruz. Kızımı ilacına ulaştırmaya çalışıyorum. Kara kış gelmeden, yollar kapanmadan, elektrikler daha fazla kesilmeden çocuğumu tedaviye ulaştırmak için mücadele ediyorum. Bulunduğumuz yerde sürekli elektrik kesintileri oluyor. Trakea açılmadan, tamamen hayatı elektriklere bağlanmadan evladımızı ilacına ulaştırmaya çalışan bir aileyiz. Gerçekten çok zor. Evladımızın canına bir meblağ biçmişler ve bizim bu meblağa aile olarak gücümüz yetmiyor. Herkesten ricam sadece kendinizi bizim yerimize koymanızdır."

"ZOR ŞARTLARDA EVLADIMI YAŞATMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

Herkesin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Çiçek, "Bugün bizim evlatlarımızın damarlarından akmayan bu ilaç, yarın öbür gün sizin de kapınıza gelebilir. Hastanede bile evlatlarınızın ilacının olmadığını düşünerek bizlere yardım edin. Bizleri ne olursunuz görmeden gelmeyin. Zor köy şartlarında evladımı yaşatmak için mücadele ediyorum. Evladımı yaşatmak için herkesten destek ve duyarlı olmalarını bekliyorum. Gücünüzün yettiğince yardım istiyoruz" dedi.