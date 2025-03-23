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SMA Hastaları İçin Konulan Bağış Kumbarasını Çalan Şahıs Kamerada

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Bursa'da bir fırında SMA hastaları için bağış kumbarasını çalan şahısın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri dikkat çekti. Şüpheli, ekmek almak bahanesiyle fırına girip çalışanların dikkatini dağıtarak kumbarayı çaldı.

Bağış kumbarasını çalan şahıs kameraya yakalandı

BURSA - Bursa'da bir şahıs, fırında SMA hastaları için koyulan bağış kumbarasını çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin rahat tavırları 'pes' dedirtti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bir fırında meydana geldi. Ekmek alma bahanesiyle fırına gelen şahıs, gözüne SMA hastaları için biriktirilen paraların olduğu bağış kumbarasını kestirdi. Ekmek aldıktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yapıp çalışanların dikkatini dağıtan şahıs, bir anda kumbarayı poşetinin içine atarak uzaklaştı. Kumbaranın olmadığını fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde çalındığını gördü. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırları ise izleyenlere 'pes' dedirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - Yerel
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