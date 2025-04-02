Slovakya'da Ayı Saldırısı Sonrası 350 Ayının İtlafına Karar Verildi

Slovakya hükümeti, ülkede ölümle sonuçlanan ayı saldırısının ardından 350 vahşi ayının itlaf edilmesine karar verdi.

Slovakya hükümeti, Pazar günü ülkenin orta kesiminde ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan 59 yaşındaki bir adamın cesedinin bulunmasının ardından 350 ayının itlaf edilmesi için harekete geçti. Slovakya Parlamentosu, bugünkü oturumunda itlaf uygulamasına başlanması için acil durum ilan edilmesine yönelik bir düzenlemeyi kabul etti. Bu adımla birlikte ülkedeki 79 ilçeden 55'inde acil durum çerçevesinde Çevre Bakanlığı tarafından doğrudan itlaf emri verilmesinin önü açılmış oldu. Slovakya Çevre Bakanı Tom Taraba, ülkede ayı saldırısı vakalarında artış görüldüğünü ve geçtiğimiz yıl vaka sayısının bin 900'e ulaştığını söyledi. Taraba, Slovakya'da bin 300'den fazla ayı bulunduğunu ve ayı nüfusu artmaya devam ederken ülkede 800 kadar ayı bulunmasının yeterli olduğunu söyledi. Başbakan Robert Fico ise, "İnsanların ormanlara gitmeye korktuğu bir ülkede yaşayamayız" açıklamasını yaptı.

Hükümetin kararı eleştirildi

Hafta sonu yaşanan ayı saldırısı, yerleşim alanından yaklaşık bir kilometre mesafede, izleme cihazlarının ve vahşi hayvanlara ilişkin uyarı levhalarının da bulunduğu bir mevkide gerçekleşti. Doğayı koruma örgütleri, hükümetin planlarını eleştirerek ülkenin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiği ve itlaf yerine önleyici tedbirler alınması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Hükümetin adımlarının hafta sonu yaşanan trajediye verilen histerik bir tepki olduğunu savunan doğayı koruma örgütü temsilcileri, ayı nüfusunu azaltmak yerine ayıların insanlarla karşılaşacağı durumların önüne geçmeye yönelik tedbirler alınması gerektiğini savundu.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı Slovakya yetkililerinden Pavol ilink, yaptığı açıklamada avcıların geyikleri çekmek için kullandıkları yiyeceklerin vahşi ayıları da insanların yaşadığı bölgelere çektiğini vurguladı. ilink, ayıların şehir ve köylerin yakınlarına gelmesini önlemek amacıyla ayıların erişemeyeceği çöp konteynerleri kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Ayı saldırıları nedeniyle 2021 yılında 1, geçtiğimiz yıl da 2 ölüm vakasını kaydedildiği Slovakya'da hükümet, geçtiğimiz yıl da 144 vahşi ayının itlaf edilmesine izin vermişti.

Romanya da geçtiğimiz yıl benzer bir tedbire başvurmuştu. - BRATİSLAVA