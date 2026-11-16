Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sivrihisar İlçe Müftülüğü gençler için fidan dikimi ve namaz programı düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivrihisar İlçe Müftülüğü gençler için fidan dikimi ve namaz programı düzenledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivrihisar İlçe Müftülüğü, gençlerin manevi değerlerle yetişmesine katkı için hafta boyunca dinî ve sosyal etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde fidan dikimi yapıldı, camilerde yatsı namazı programı düzenlendi ve öğrencilere siyer kitabı hediye edildi.

Sivrihisar İlçe Müftülüğü tarafından ilçe genelinde birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlamak amacıyla çeşitli dini, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Müftülük koordinesinde hafta boyunca düzenlenen programlar kapsamında Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşların katılımıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirilerek çorba ikramında bulunuldu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde ise ortaokul öğrencileriyle birlikte fidan dikimi yapıldı.

Öğrencilere yönelik kültürel ve manevi çalışmalar da yürüten müftülük ekipleri, Yunus Emre Camii'nde ortaokul öğrencileriyle, Sinanpaşa Camii'nde ise liseli gençlerle yatsı namazı programlarında bir araya geldi. Etkinliklerin sonunda ortaokul öğrencilerine siyer kitabı hediye edildi. İlçe Müftülüğü yetkilileri, faaliyetlerde emeği geçen din görevlilerine, idarecilere, öğretmenlere ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Patronların Patronu' Félix Gallardo 80 yaşında öldü! El Chapo'yu o yetiştirmişti

Escobar'ın kokainini ABD'ye taşıdı! El Chapo'yu da o yetiştirdi
Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti

Tasma takılan adamı görünce harekete geçti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor13

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor
Deniz Seki yapımcı oldu! 'Hayatımın ikinci perdesini aralıyorum'

Deniz Seki yeni meslek edindi! Artık bu işi yapacak
Husiler kritik boğazda kontrolü ele geçirdi! Zafer kutlaması yaptılar

Ayaklarında terlikle düşmanı püskürttüler! Zaferi böyle kutladılar
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi

Dünya diken üstünde! Bölgeden gelen görüntü büyük tedirginlik yarattı
Ozan Güven doğum günü partisine damga vurdu! 50 bin TL'lik espri

Ünlü oyuncu pastayla geldi! 50 bin TL'lik esprisi şaşırttı
Galatasaraylılar çıldıracak! Gabriel Sara'yı unutturacak dünya yıldızı

Gabriel Sara'yı unutturacak dünya yıldızı!
Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

Aracıyla bilerek ezdi! Kadın vekilin iki bacağı kesildi