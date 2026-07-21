Yenice Mahallesi Muhtarı Vural Köseoğlu yoğun bakıma kaldırıldı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Yenice Mahallesi Muhtarı Vural Köseoğlu, beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Yenice Mahallesi Muhtarı Vural Köseoğlu, geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, aniden rahatsızlanan 57 yaşındaki iki çocuk babası Vural Köseoğlu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen muhtarın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı