Sivrihisar'da Çiftçiler Zekat Olarak Mahsullerini Bağışladı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Ortaklar mahallesinde yaşayan çiftçiler, bu yılki hasatlarından elde ettikleri ürünlerin zekatı olan öşürü ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amacıyla bağışladı. Çiftçilerden Adem Balçık ve Hacıalihan Oğulları, tarım ürünlerinin zekatını Sivrihisar İlçe Müftülüğü'ne teslim etti. Müftülük yetkilileri tarafından teslim alınan bağışın, kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR