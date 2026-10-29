Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sivrihisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yoğun katılımla yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivrihisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yoğun katılımla yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, ilçe sakinleri ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kapalı salonda yapılan programda vatandaşlar ve çocuklar Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, ilçe sakinlerinin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Sivrihisar'da kapalı alanda program düzenlendi. Tören salonunu dolduran çok sayıda vatandaş ve çocuk, ellerindeki Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Miniklerin ellerindeki bayraklarla kırmızı beyaza bürünen salonda gerçekleştirilen etkinlikler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Kutlama programı, yapılan konuşmalar ve bayram etkinliklerinin ardından tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakanlık şikayeti sonrası Özlem Öz'ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi

Bu görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti! 4 milyonluk hesap gitti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da gece yarısı alevli panik! Otomobil küle döndü

Sürücü dumanı fark edip durdu! Sonrası tam bir felaket
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı! İşte o liste
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı

Dananın kuyruğu bugün kopacak
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç

Duş alırken fark etti! Telefondan çıkanlar genç kadını dehşete düşürdü
Kuzey Kore'den savaş provası gibi hamle! 10 füze fırlatıldı

Dünyayı tedirgin eden haber! Peş peşe 10 füze ateşlediler
Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar

Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! Birçok cadde trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu listeye bakmadan trafiğe çıkmayın