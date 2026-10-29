Sivrihisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yoğun katılımla yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, ilçe sakinlerinin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Sivrihisar'da kapalı alanda program düzenlendi. Tören salonunu dolduran çok sayıda vatandaş ve çocuk, ellerindeki Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Miniklerin ellerindeki bayraklarla kırmızı beyaza bürünen salonda gerçekleştirilen etkinlikler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Kutlama programı, yapılan konuşmalar ve bayram etkinliklerinin ardından tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı