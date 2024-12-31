Sivaslı Usta, Atık Demirlerden Sanat Eserleri Yaratıyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Mehmet Çataltaş, atık demir parçalarına yeniden hayat veriyor. Küçük yaşlarda babasının oyuncak alamaması üzerine kendi oyuncaklarını yapmaya başlayan Çataltaş, yıllar içinde bu becerisini bir sanata dönüştürdü.

Sivas'ın Suşehri ilçesi sanayi sitesinde demir doğrama işiyle uğraşan Mehmet Çataltas (40) adeta mesleğini konuşturuyor. Küçükken babasının kendisine oyuncak alamaması üzerine kendi oyuncaklarını yapmaya karar veren Çataltaş, demir parçalarından yaptığı dikkat çekici ürünlerle adından söz ettiriyor. Çataltaş, sıradan malzemeleri kimi zaman günlerce kimi zaman aylarca çaba sarf ederek sıra dışı eserlere dönüştürüyor. Ütüden korsan gemisi, yangın tüpünden otomobil, avizeden sinek ve dikiş makinesinden silah yapan usta, görenleri kendine hayran bırakıyor.

"Bu yeteneğim çocukluğumu yaşayamamaktan geliyor"

Çataltaş, yeteneğinin çocukluğunu yaşayamamaktan geldiğini söyleyerek, "Ben aslında geri dönüşüm yapıyorum. Bir tezgahtan alıp başka bir tezgaha koyarken sadece ürüne makyaj yapıyorum. Ütüden korsan gemisi, yangın tüpünden araba, avize ve kaşıklardan sinek, tırpan ve avize sapından kılıç, dikiş makinesinden tüfek, ayakkabı burnundan helikopter yaptım. Bu yeteneğim çocukluğumu yaşayamamaktan geliyor. Emeklerimin karşılığının olmasını isterim. Elimizden birisi tuttuğu takdirde bunların konuşan modellerini bile yaparım. Robot yapmıştım yapımı yaklaşık 6-7 ay sürdü. Elimde başka bir iş olmadığı takdirde planladığım ürünü bir ayda tamamlayabilirim. Ürüne göre yapım süresi de değişiyor. Hayal edilebilecek her şeyi yapabilirim" dedi. - SİVAS