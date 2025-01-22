Sivas'ta Peygamber Efendimize Hakaret Eden Kadın, Ümit Özdağ Hayranı Çıktı

Sivas'ta Peygamber Efendimize hakaret ettiği gerekçesiyle cezaevine giren kadın, Ümit Özdağ hayranı çıktı. Ev hapsi süren kadın şimdide Özdağ'a destek veren paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Sivas'ta yaklaşık 6 ay önce sosyal medya hesapları üzerinden Peygamber Efendimize, dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret eden, 29 ayrı suç kaydı bulunan Beyza Gürkan (22), çıkartıldığı mahkemece paylaşımları kendisinin yapmadığını iddia etse de 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ev hapsi süren Gürkan bu kez de Ümit Özdağ'a destek veren paylaşımlarıyla dikkat çekti. - SİVAS