Sivas'ta 14 camide hatimle teravih namazı kılınacak

Güncelleme:
Sivas Merkez İlçe'de hatimle teravih namazı kılınacak 14 cami belirlendi. İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, camiler arasında Asr-ı Saadet Camii, Meydan Camii ve Süleymaniye Camii gibi önemli ibadet yerleri bulunuyor.

Binlerce Müslümanın yoğun ilgi gösterdiği hatimle teravih namazının Sivas Merkez İlçe'de hangi camilerde uygulanacağı Sivas İl Müftülüğü tarafından açıklandı. Buna göre Sivas Merkez İlçe'de 14 camide hatimle teravih kılınacak. Bu camiler Asr-ı Saadet Camii, Meydan Camii, Bezirci Camii, Kırklar Camii, Sofu Himmet Camii, Süleymaniye Camii, Mehmet Akif Ersoy Camii (Sanayi), Keziban Hatun İstiklal Camii, Safa Camii, Selçuklu Yeşil Camii, İmaret Camii, Özsoylar Camii, Yenişeyh Çoban Camii ve Zincirli Minare Camii olarak belirlendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
