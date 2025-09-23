Sivas'ta Düğün Hediyesi Olarak Tır Lastiği Verildi

Sivas'ta bir düğünde damadın arkadaşları sıra dışı bir düğün hediyesi taktı. Tır şoförü olan damada lastik hediye eden arkadaşları, üzerine 'Acı kaybımız' yazdı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Burak Kaya, ilçede düzenlenen tören ile dünya evine girdi. Düğün merasiminde damadı yalnız bırakmayan arkadaşları tır şoförü olan damada sıra dışı bir hediye taktı. Takı merasiminin ardından satın aldıkları tır lastiğini düğün salonuna götüren damadın arkadaşları, üzerini süsleyerek 'Acı kaybımız' yazdı. Hediye tır lastiği ile fotoğraf çektiren damat ve arkadaşları, davetlilerden alkış topladı.

"Görünce çok şaşırdım"

Hediye karşısında çok şaşırdığını dile getiren damat Burak Kaya, "Arkadaşlarımın bu sürprizini hiç beklemiyordum. Görünce çok şaşırdım. Düğünümüze ayrı bir neşe kattılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar" dedi.

"Unutulmaz bir hatıra bırakmak istedik"

Lastik alma fikrini öne süren Çağrı Demirkaynak ise, "Damat arkadaşımızı çok seviyoruz. Onun bu özel gününde unutulmaz bir hatıra bırakmak istedik. Tır lastiği sürprizi aklımıza geldi. Damat da bunu güzel bir şekilde karşıladı. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dedi.